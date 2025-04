Marotta: «Vista voglia negli occhi dei ragazzi! Modello Inter? Inzaghi determinante» 

Marotta è intervenuto prima del fischio d’inizio di Barcellona-Inter, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Champions League in programma alle ore 21 al Montjuic. Ecco di seguito quanto dichiarato a Prime Video

MODELLO INTER – Giuseppe Marotta parla così prima di Barcellona-Inter: «Profumo di serata da Pazza Inter? Sì assolutamente, credo che questo sia forse l’appuntamento più importante nella competizione più importante ma stasera sono convinto che faremo una bella prestazione perché ho visto negli occhi dei ragazzi tanta determinazione e tanta voglia. Come gestisco la mia ansia? La mia è problematica, a quella dei ragazzi ci pensa l’allenatore. Questi appuntamenti li abbiamo già vissuti, dobbiamo essere consapevoli, sarà una sfida difficile, ci sarà anche il ritorno. Non ho mai vinto una Champions League? Sfatato quel mito del non c’è due senza tre, credo di aver messo da parte la cosa. Modello Inter un capolavoro per gli spagnoli? Il nostro è un modello nato dalle necessità ed è un modello interpretato da tanti attori, mi riferisco sia alla società che alla squadra. Inzaghi ha avuto un ruolo determinante, tutti insieme abbiamo costruito un percorso importante».