Marotta: «Vincere con l’Inter è indimenticabile. Futuro? Sono ottimista»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Udinese, ultima giornata di campionato al termine della quale ci sarà la festa scudetto

POCHI TIFOSI – Marotta parla dei pochi tifosi a cui è stato concesso di entrare: «E’ una sensazione agrodolce, nel senso che festeggiare è bellissimo e purtroppo lo possiamo fare parzialmente perché migliaia di tifoso sono fuori e non possono condividere il momento clou, di poter alzare la Coppa Scudetto e questo ci dispiace».

VINCERE CON L’INTER – Marotta parla di cosa significa vincere con l’Inter: «Ogni vittoria è sempre un momento di grande gioia. Vincere con l’Inter in questo ciclo storico è indimenticabile per me e per tutti. E’ frutto di sacrificio e cultura del lavoro di squadra e allenatore, col supporto della società. Ha un valore smisurato. Lo porto con orgoglio, essere Campioni non è banale, significa essere i più bravi nel calcio professionistico».

IL FUTURO – Marotta parla del futuro: «Io sono sempre ottimista. Oggi vogliamo gustarci questa giornata straordinaria poi da domani ci immergeremo nella nuova stagione per fare gli interessi dell’Inter nel rispetto di tutti i professionisti. C’è tanto ottimismo».