Marotta: «Ultras? Inter parte lesa, nulla da temere! Allontanare criminalità»

Marotta è stato intercettato a San Siro a pochi minuti dall’inizio di Inter-Stella Rossa, seconda sfida della fase campionato della nuovissima Champions League. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dal presidente nerazzurro, che ovviamente fa chiarezza anche sul caso ultras

INTEGGERRIMI – Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Stella Rossa: «Come si pone l’Inter nei confronti dell’indagine sulla Curva Nord? Innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi e noi stessi: come i magistrati hanno dichiarato in conferenza stampa, noi siamo parte lesa e quindi non c’è nulla da temere. Abbiamo garantito piena collaborazione e siamo totalmente a disposizione della magistratura, lo eravamo prima e a maggior ragione adesso. L’Inter ha una direzione di sicurezza affidata a un ex funzionario dell’ordine pubblico che ha regolamenti molto stringenti che noi dobbiamo sempre far attuare, ma ci sono fenomeni spesso che sono fuori dal perimetro istituzionale e aziendale».

ESPERIENZA – E sulle possibili ripercussioni a livello di squadra, Marotta assicura: «Siamo tutti uomini di esperienza e quelli che ne hanno meno devono avere noi come riferimento, sapendo che l’Inter è una società integerrima e agisce in modo molto trasparente. Per cui questi sono i presupposti per poterci concentrare sul campo, confidando nel lavoro della magistratura per arrivare a una fine e allontanare questo fenomeno di criminalità dallo stadio.

Marotta approva le scelte di formazione di Inzaghi per Inter-Stella Rossa

COMPETITIVI – Marotta chiude con una considerazione sulle scelte di Simone Inzaghi: «Noi abbiamo una rosa competitiva che può affrontare più competizioni, quindi parlerei non di titolari e non titolari bensì di 25 giocatori a disposizione di Inzaghi che giustamente utilizza in base alle sue considerazioni. Oggi ha le sue ragioni per schierare la formazione scelta e gli undici che andranno in campo saranno all’altezza della maglia che indossano. Poi nel corso della gara c’è sempre spazio per tutti».