Marotta: «Troppi impegni, va trovata soluzione. Le nazionali…»

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta tiene ancora botta sulla questione relativa al numero di partite che si giocano. Prima del match con la Juventus le sue parole su Sky Sport.

PARTITA – Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato in questo modo del match con la Juventus: «Sempre un’atmosfera straordinaria, evento di rilevanza internazionale che dev’essere uno spot per il mondo. Dobbiamo affrontarla con il massimo rispetto e l’ambizione di raccogliere il massimo possibile. Questo è lo spirito della squadra. Juventus, Milan e Inter sono obbligate sempre a partecipare e vincere in ogni competizione. Sono i favoriti così come altre, sono tra le pretendenti allo Scudetto».

Marotta, la polemica pre Inter-Juventus

POLEMICA – Marotta non nasconde le polemiche: «Per me quest’anno è una stagione in cui c’è una compressione dovuta a tante partite. Gli infortuni capitano anche per giocatori che hanno finito le competizioni a luglio scorso. Lautaro Martinez ha giocato la sua prima partita a Genova, siamo ripartiti con giocatori che non avevano smaltito la stanchezza. Non è facile gestire gli impegni, dobbiamo trovare una soluzione. Sono usciti 100 infortuni dalle nazionali e dall’ultima sosta, è un numero elevato. Lo scontro agonistico e la velocità sono maggiori, c’è un dispendio di energie straordinario che non va di pari passo con gli impegni»