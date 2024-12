Marotta: «Taremi merita di essere titolare. Inter vuole essere protagonista!»

Giuseppe Marotta ha così parlato prima dell’inizio di Bayer Leverkusen-Inter, match che si disputerà alla BayArena alle ore 21.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sky Sport nel prepartita di Bayer Leverkusen–Inter: «Taremi se lo merita, è molto serio, un grande professionista che merita particolari felicità. La Champions è un torneo, ogni partita decide il destino di una squadra e di un’altra. Presto per parlare di squadre che sono relegate in posizioni particolarmente negative, la finale ci sarà tra molti mesi, per cui cambieranno tante cose. Noi siamo felici perché abbiamo trovato un modello di riferimento che ci sta dando delle belle soddisfazioni. C’è un binomio molto importante, l’allenatore è bravissimo a dosare le presenze dei calciatori e loro sono bravissimi a rispondere alle sue richieste. Noi in questi anni siamo cresciuti, vogliamo recitare un ruolo da protagonista, poi dipende molto dagli avversari. Io sono fiducioso, poi è evidente che il cammino sia lungo e pieno di difficoltà. Le classifiche sono ora provvisorie e possono cambiare nel corso dei mesi».

Marotta sulla linea relativa al mercato dell’Inter

LA DIREZIONE – Marotta ha poi proseguito sottolineando quale strada debba essere intrapresa per continuare a vincere: «Penso che per tutti i club valga il concetto di sostenibilità, concetto da raggiungere. Negli ultimi anni sono stati spesi tanti soldi, il calcio dev’essere riportato all’equilibrio che gli compete. Io credo molto nella competenza e nella professionalità degli addetti ai lavori. Abbiamo la fortuna di avere un management che dura da molti anni. Questo affiatamento ci ha garantito risultati. Oaktree ci ha dato molta fiducia, ci ha delegato a gestire questa stagione, per cui siamo molto felici e lavoriamo molto bene all’Inter».