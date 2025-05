Marotta spiega: «Successo Inter si spiega con conoscenze e valori!»

Giuseppe Marotta ha indicato gli ingredienti principali del successo della sua Inter, esprimendo poi le sue speranze in vista della finale di Champions League contro il PSG.

RICETTA VINCENTE – Giuseppe Marotta è intervenuto a RSI in vista dell’atto finale di Champions League tra PSG e Inter. Il Presidente nerazzurro ha spiegato il meccanismo che ha portato nuovamente la sua squadra ai vertici in Italia e in Europa: «Ho avuto la fortuna di essere gestore di due Club molto forti, come la Juventus e l’Inter, questo mi ha facilitato il lavoro. Mi piace condividere con le squadre in cui mi trovo i risultati ottenuti. Il core business di una società di calcio è proprio il giocare a calcio… spesso si parla di un management che ha poche conoscenze in questo mondo. Noi abbiamo una squadra che va in campo e un’altra che lavora fuori dal rettangolo di gioco, ognuno con un senso di appartenenza e dei valori che aiutano ad arrivare lontano».

Marotta sulla crescita dell’Inter nelle ultime stagioni

LA CONVINZIONE – Marotta ha poi proseguito: «Questo gruppo è cresciuto negli anni, dopo l’esperienza di Istanbul. Ora abbiamo una consapevolezza maggiore, siamo pronti per questa finale. Il PSG ha una squadra di valore, ma l’Inter è consapevole di poter avere un ruolo da protagonisti e non da comparsa».