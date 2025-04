Marotta: «Sprint finale in Serie A? Ecco qual è la difficoltà! Un regalo a Inzaghi»

Marotta è stato intercettato al Tardini dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena Parma-Inter, sfida della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le riflessioni pre-partita del presidente interista, affidate a DAZN

UN SOLO REGALO – Giuseppe Marotta è intervenuto così prima del fischio d’inizio di Parma-Inter: «Se preferisco giocare prima o dopo il Napoli? Devo dire che un po’ ci siamo abituati al giocare prima o dopo, certamente giocare prima ti dà più libertà mentale, per cui secondo me se un professionista è allenato deve convivere anche con questo. Non c’è un preferenza assoluta. Ora vado un po’ fuori domanda, perché secondo me la difficoltà maggiore in questo sprint finale, con un turno di Coppa Italia e una qualificazione potenziale contro il Bayern Monaco, sia proprio quella di affrontare tre competizioni in un lasso di tempo ridotto».

RITORNO FONDAMENTALE – Marotta prosegue parlando di un ritorno importantissimo nell’undici titolare: «Lautaro Martinez? Mentalmente sta molto bene, anche lui è un giocatore in continua crescita, è il nostro capitano e di anno in anno accresce la sua mentalità vincente. Quest’anno molti club subiscono un numero di infortuni notevoli, ma questo nasce da un calcio diverso rispetto a dieci anni fa. Il difensore deve fare l’attaccante e viceversa, è un calcio moderno dove c’è un dispendio enorme di energie. Difficile superare indenni una stagione con pochi infortuni».

REGALO – Marotta chiude con una considerazione su Simone Inzaghi che oggi spegne 49 candeline: «Il mio regalo? Lo abbiamo festeggiato prima con la squadra, il regalo è quello di poter supportarlo nel migliore dei modi in questo finale di campionato. Oggi è il suo compleanno, ma penso stia pensando solo all’impegno con il Parma».