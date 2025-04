Marotta sottolinea: «Inter, stagione positiva in ogni caso. I meriti di Inzaghi!»

Giuseppe Marotta ha espresso la sua soddisfazione per il passaggio dell’Inter alle semifinali di Champions League, ricordando poi quello che dev’essere sempre l’approccio dei nerazzurri alle tre competizioni.

LA GIOIA – Giuseppe Marotta si è pronunciato a Sky Sport il giorno dopo la serata magica in cui l’Inter ha ottenuto il pass per le semifinali di Champions League grazie al 2-2 con il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole: «Motivo di grandissimo orgoglio per il club, i tifosi, la proprietà e il nostro allenatore. Quest’ultimo ha grandissimi meriti per i risultati della squadra, una compagine che sta compiendo un percorso che può regalare altri risultati positivi. Giudizio sulla stagione? Indipendentemente dal risultato finale, sarà stata una stagione molto positiva. Il ciclo, che coincide con l’arrivo di Inzaghi, ci vede protagonisti in Europa e Italia».

Marotta sulla corsa scudetto e le difficoltà dell’Inter

LO SCENARIO – Marotta ha poi proseguito: «Noi siamo l’Inter, abbiamo un palmares ricco di successi, per cui è obbligatorio dire che partecipiamo sempre per cercare di vincere. Ora siamo in un momento interlocutorio, affronteremo il Bologna nella gara più importante dell’anno, secondo il mio punto di vista. L’Inter è abituata a competere ogni tre giorni in contesti di questo livello. I punti a disposizione sono ancora tanti, ma la sfida di Bologna sarà per noi fondamentale. Saremo reduci da uno stress psicofisico, frutto di un grandissimo sacrificio e di una grandissima abnegazione di calciatori e staff. Ma il nostro ruolo ci impone di affrontare sempre squadre di valore».