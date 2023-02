Marotta: «Skriniar? C’è un po’ di tristezza! No fascia se mancano valori»

Marotta è stato intercettato a San Siro prima di Inter-Milan, stracittadina in programma alle ore 20.45 e valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco la sua analisi pre-partita affidata ai microfoni di DAZN

VALORI – Marotta parla così prima di Inter-Milan: «Oggi da qui in avanti ci sono tantissime partite da giocare quindi non è determinante ma lo è sul piano dell’emotività. Entrambe le squadre vogliono vincere, poi per il resto ci sono tante giornate davanti. La cavalcata del Napoli merita il primo posto in classifica, noi dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions League«.

QUESTIONE DI VALORI – Marotta torna poi su Milan Skriniar: «C’è un po’ di tristezza perché si poteva gestire meglio, è un professionista e ha il diritto di scegliere. Sulla fascia di capitano abbiamo dovuto prendere una decisione forte, ci devono essere valori condivisi e se non ci sono non esistono le credenziali per indossarla. Per il resto Skriniar deve fare gli interessi della società, andiamo avanti tranquilli, sono quelle pagine che leggeremo ancora nel calcio. Si poteva gestire meglio, ma ripeto è un diritto del giocatore e dei suoi agenti negoziare. Ne prendiamo atto. La fascia non è un provvedimento disciplinare, ma esistono dei valori condivisi e quando questi valori vengono meno non ci sono i presupposti che questo o quel giocatore possa indossare la fascia. Massimo rispetto per Skriniar che è un professionista. Dobbiamo incentivare l’attività dei nostri settori giovanili, se avete assistito a quest’ultima campagna invernale avete visto come la Premier League ha speso rispetto a noi. La competitività viene alterata e quindi vanno presi dei provvedimenti alternativi».