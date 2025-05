Marotta: «Silenzio stampa una forma di comunicazione. Inzaghi? Vogliamo rinnovo!»

Giuseppe Marotta ha parlato nel pre-partita di Napoli-Cagliari, match valido per l’ultima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Giuseppe Marotta si è così espresso a DAZN prima di Como–Inter: «I calciatori sono professionisti, sanno che hanno l’obbligo di crederci. Occorre fare la nostra partita, come fatto in ogni occasione in questo Campionato. Silenzio stampa? Non voglio entrare in questo argomento, io credo che il silenzio sia anche una forma di comunicazione. Non è ora il caso di spiegare questa scelta, posso dire che abbiamo scelto di farlo perché volevamo gestire in un certo modo la tensione del momento. Parole di Conte? Il Campionato è come se fosse un Giro d’Italia, mentre nella Champions League ci possono essere circostanze favorevoli che ti aiutano. Ma nel nostro caso, abbiamo giocato 15 partite in più rispetto agli avversari».

Marotta sul futuro di Inzaghi

LE DICHIARAZIONI – Marotta ha poi proseguito: «Il contratto non è in scadenza, ma quello che conta è comunque l’aspetto sostanziale. Abbiamo creato un rapporto di simbiosi con Inzaghi, che crediamo sia l’artefice di questi quattro anni. Non credo ci siano campanelli che suonano dal punto di vista contrario. A bocce ferme, quando sarà finita una parte della stagione, ci confronteremo e valuteremo quella che, da parte nostra, sarà una proposta di rinnovo contrattuale».