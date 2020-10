Marotta: “Shakhtar Donetsk, quanti cambi! Bilancio? Situazione anomala”

Giuseppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida di questa sera facendo riferimento a quella giocata qualche me se fa e valevole per le semifinali di Europa League. Poi conclude commentato il bilancio approvato nella giornata di oggi (vedi articolo).

L’ULTIMA VOLTA – Marotta prima di Shakhtar Donetsk-Inter su Sky ha parlato della sfida di questa sera facendo riferimento a quella giocata in Europa League qualche mese fa: «L’approccio di quella gara è identico a quella di oggi, considerando che però loro hanno cambiato 7/11. Adesso siamo in Champions League e non una partita di semifinale di Europa League. Questa è una delle tante finali a cui dobbiamo rispondere. Il destino di una squadra dipende da quello che fa contro il diretto avversario ma anche da quello che fanno gli altri del girone. Dobbiamo sfruttare anche questa opportunità».

BILANCIO IN ROSSO – Marotta risponde a una domanda legata al bilancio approvato nella giornata di oggi: «Siamo in una situazione anomala non solo per la pressione degli impegni tra campionato, Champions League e Nazionali, ma ogni società risente dei mancati introiti che servono per dare un equilibrio alla propria gestione del bilancio. La UEFA terrà conto di questa ripartizione economica e quindi ci saranno meno proventi».