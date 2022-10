Marotta: «Rinnovo Skriniar? Volontà Inter esplicita! Importante per noi»

L’AD dell’Inter, Marotta, non nasconde la volontà dell’Inter in merito alla situazione su Skriniar. Lo slovacco, ieri con la fascia da capitano al braccio, va in scadenza nel 2023

VOLONTÀ − Beppe Marotta si era espresso così prima del fischio d’inizio di Inter-Viktoria Plzen su Mediaset. Le sue parole su Skriniar: «La volontà del club di rinnovare con Milan Skriniar è da sempre una volontà esplicita perché è un giocatore molto importante per noi, grande uomo e grande professionista. Molto serio. Speriamo che la situazione si possa risolvere il prima possibile».