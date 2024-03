Marotta: «Rinnovo Lautaro Martinez, passi avanti! Contenti così»

Marotta prima di Atletico Madrid-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, su Prime Video ha parlato dell’importanza di questa partita e in particolare del rinnovo su Lautaro Martinez.

MOMENTO MIGLIORE – Beppe Marotta ha parlato così prima di Atletico Madrid-Inter: «Affrontiamo questa squadra spigolosa in un contesto ambientale altrettanto difficile e nel nostro momento migliore in stagione. Daremo tutto, perché è una partita chiave e un segnale forte per la stagione in corso. Quando si parla di grandi club come l’Inter, bisogna parlare di una rosa a disposizione di giocare e non dei giocatori che rappresentano titolari e riserve. C’è bisogno di ventiquattro giocatori che si alternano in tutte le competizioni, siamo contenti di aver allestito una squadra così competitiva. È una squadra paradossalmente spensierata che fa di questa esperienza lavorativa un aspetto ludico, con i presupposti della cultura del lavoro. Quando lei va a lavoro e si diverte, è il massimo».

SUL RINNOVO – Marotta poi parla anche del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: «Passo avanti verso il rinnovo? Sì, la cosa importante è che società e calciatore hanno intenzione di prolungare il contratto e il giocatore di rimanere con noi. Ci sono ancora degli aspetti da limare, ma c’è la volontà da parte di entrambi».