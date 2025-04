Marotta: «Rinnovo Inzaghi? Tranquilli. Champions League un sogno!»

Giuseppe Marotta si è pronunciato sul futuro rinnovo del tecnico Simone Inzaghi, della leadership di Lautaro Martinez e delle ambizioni future dell’Inter.

IL COMMENTO – Giuseppe Marotta ha così parlato a Sky Sport sulla crescita dell’Inter nelle ultime stagioni: «Considero Inzaghi un allenatore giovane che ha accumulato in sé valori importanti: cercare sempre la vittoria, essere bravo dal punto di vista tattico, saper gestire il gruppo riuscendo a sfruttare anche l’esperienza data dalle sconfitte. Rinnovo? Lui ha un contratto di un anno, per cui è giunto che non vada in scadenza. Sicuramente ci siederemo a bocce ferme per prolungare il contratto. Troveremo un accordo in modo tranquillo».

Lautaro Martinez leader dell’Inter e Champions League: le parole di Marotta

IL CAPITANO – Marotta ha poi proseguito: «Il rinnovo ha siglato un grandissimo senso di appartenenza del calciatore al club. Lui è il nostro capitano, una figura che deve avere delle qualità ancora maggiori dei suoi compagni. In tal senso, io credo che sia cresciuto davvero come uomo».

COMPETIZIONE EUROPEA – Marotta ha così concluso: «Vincere una Champions League è forse l’unica cosa che mi manca. La considero un sogno, dato che spesso si avverano dobbiamo crederci. Quello che è certo è che la nostra squadra può togliersi tante soddisfazioni. Noi non partiremo sfavoriti contro il Barcellona, dovremo giocarcela alla pari».