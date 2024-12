Marotta: «Rinnovo Inzaghi? Fisiologico! Cardinale confuso, verità un’altra!»

Manca pochissimo all’ultimo match del 2024 a San Siro. Prima di Inter-Como Giuseppe Marotta risponde alle domande dei giornalisti di Dazn.

RINNOVO – Giuseppe Marotta espone il proprio punto di vista prima di Inter-Como: «Il rinnovo di Inzaghi? Non stiamo parlando di contratto, prendiamo atto del fatto che Simone si è inserito molto bene nel nostro club. Ha dimostrato con i fatti che è un allenatore molto bravo, oltre che vincente. Per cui è abbastanza fisiologico che questo rapporto possa proseguire visto che entrambe le parti vogliono continuare. Per cui siamo molto soddisfatti. Ma in questo momento non ne stiamo parlando, ne parleremo più avanti».

Marotta risponde per le rime a Cardinale!

PER LE RIME! – Giuseppe Marotta continua: «Cardinale? Sono dichiarazioni inopportune, fuori luogo e offensive. Ha dimostrato una mancanza di rispetto nei confronti del prestigio e dell’immagine del club e dei suoi tifosi. Credo anche che abbia confuso un po’ le cose. è vero che il nostro socio di maggioranza negli anni passati h avuto delle difficoltà economico-finanziarie ed è stato affiancato da Oaktree, che oggi è il nostro socio. Ma una cosa sono le difficoltà del socio di maggioranza e una cosa è la gestione dell’Inter, che passa attraverso esami, come il fairplay finanziario della UEFA, e il rispetto dei criteri economici delle licenze nazionali. Nel 2021 abbiamo perso 240 milioni di euro, in questo bilancio in cui abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa, lo abbiamo chiuso con 36 milioni di euro. Quindi stiamo orientandoci verso una strada dove dobbiamo ottenere sostenibilità, cercando di essere anche competitivi».

MERCATO E FUTURO – Giuseppe Marotta conclude con uno sguardo al mercato: «Le caratteristiche di un giocatore come Nico Paz nel futuro dell’Inter? Sono dell’avviso che quando parliamo di un ottimo giocatore, come sicuramente è Nico Paz, poi gli allenatori cercando di adeguare la loro mentalità tattica. Però devo dire che anche i giocatori che in questo momento ha a disposizione Inzaghi, che sono quasi due squadre, rispondo a pieno ai suoi dettami tattici. Rispetto il giocatore ma intanto ci teniamo i nostri. Un pensiero sul 2024? Un anno sicuramente da ricordare, sia singolarmente che come interisti. Abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, anche la seconda stella è importante. Speriamo di poter proseguire anche nel 2025».