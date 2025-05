Marotta ribadisce: «L’Inter investirà su profili più giovani!»

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha ribadito in un’intervista con The Athletic il cambio di prospettive e strategie che seguirà il club a partire dalla prossima stagione. Domani la finale di Champions League.

CAMBIO DI STRATEGIE – Giuseppe Marotta ha ribadito la nuova linea della proprietà dell’Inter: «Abbiamo concordato con Oaktree, che ci ha prima di tutto garantito stabilità e sicurezza finanziaria, di creare un modello diverso e di implementarlo nella prossima stagione. Gli investimenti saranno fatti su profili leggermente più giovani che rappresentano una vera risorsa, giocatori con potenziale che sono una risorsa per il presente e per il futuro. Inzaghi? È un allenatore bravo. Trova le giuste motivazioni e non crea tensioni eccessive. La squadra gioca con uno stile di calcio moderno, cercando di segnare più gol piuttosto che limitarsi a difendersi: questo è un tipo di calcio che la gente apprezza e trova divertente. A partire da Istanbul è iniziato un processo in cui i giocatori hanno preso consapevolezza del loro valore. Questo a sua volta li ha resi abbastanza maturi da giocare sui palcoscenici più grandi, come una seconda finale».

Marotta attacca ancora il calendario!

CALENDARIO – Marotta ha poi aggiunto sul calendario: «È importante che ci uniamo per ridurre leggermente il calendario. Giocare 60 partite all’anno è difficile. Il primo passo in Serie A dovrebbe essere quello di ridurre il numero di squadre da 20 a 18, come hanno fatto la Bundesliga e la Ligue 1. Ridurre la Serie A a 18 squadre e allineare meglio i calendari internazionali con la FIFA e le federazioni sarebbe un passo avanti»