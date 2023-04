Marotta: «Regalare ai tifosi qualcosa di straordinario! Benfica ostico»

Beppe Marotta ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Benfica, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole a Sky Sport

FIDUCIA – Queste le parole di Marotta: «Il supporto di un pubblico così è qualcosa di stimolante, motivante ed importante. Poi in campo ci vanno i giocatori che devono avere la giusta determinazione per affrontare un avversario difficile ed ostico. Con in tasca due gol che servono ad avvicinarsi ad una meta, ma ci vuole una prestazione di alto livello. Sfida spartiacque? Nessuno poteva immaginare ad inizio stagione di essere qui oggi per giocarsi una qualificazione che aprirebbe una porta più grande. Visto che ci siamo è giusto mettere la motivazione, oggi dobbiamo capire cosa significa l’attaccamento alla maglia e di regalare ai tifosi qualcosa di straordinario che manca da tanti anni. Serie A? Oggi l’analisi ci vede, guardando Coppa Italia e Champions League, in una posizione non preventivata. In campionato siamo deficitari, dobbiamo trovare continuità anche lì. La forza della squadra è valutata da tutti positivamente, è una lacuna da colmare e lo faremo. Inzaghi lo ha fatto nel migliore dei modi. Dobbiamo onorare questa serata con grande motivazione. Premio per la Champions League? I giocatori non sono mercenari. Se noi dobbiamo sollecitarli economicamente per raggiungere un obiettivo che deve essere alla loro portata e che rappresenta una gratificazione per la gente che ha dato, sarebbe deprimente. Quando sono arrivato, la prima cosa che ho fatto, è eliminare i premi per i primi 4 posti. L’Inter deve esserci, sempre. Le motivazioni dobbiamo accentuarle attraverso il dialogo. Saluti a tutti? Lo faccio sempre, mi sembra giusto ringraziare tutti per quello che fanno»-