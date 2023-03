Marotta: «Prima del Porto c’è lo Spezia, che sarà un’insidia!»

Beppe Marotta è stato intercettato dai microfoni di Dazn prima di Spezia-Inter. L’amministratore delegato ha presentato la partita in programma fra poco

INSIDIA − Per Marotta oggi è un’insidia: «L’Inter non deve pensare a Porto, anche se ha un appuntamento di rilevanza estrema. Non dobbiamo dimenticare il campionato. Lo Spezia è oggi il Porto, le insidie sono le stesse. Martedì sarà un’atmosfera diversa, ma le insidie saranno uguali. Orgoglio essere impegnati su più fronti, dobbiamo credere di essere forti e consapevoli che la maglia che si indossa debba essere sempre onorata».