Marotta nel pre: «Inzaghi? Non corro dietro alle voci, grato a lui!»

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha chiuso definitivamente il capitolo Simone Inzaghi nel pre del match con il Monterrey su Dazn. Inizia una nuova era con Cristian Chivu.

MONDIALE – Questa notte l’Inter ha giocato la sua prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey. Prima della gara pareggiata per 1-1 il presidente Giuseppe Marotta ha aperto così: «Sicuramente è motivo di grande orgoglio essere presenti qui, siamo tra le 32 più forti del mondo e rappresentiamo con la Juventus il calcio italiano. Vogliamo partecipare non per fare da comparsa, ma per farlo nel migliore dei modi. È un appuntamento importante, inizieremo oggi con una partita comunque difficile».

CAPITOLO CHIUSO – Marotta non si è poi espresso sul tema di giornata: «Accordo di Inzaghi prima della finale? La cosa importante è che si è chiuso un ciclo ed è iniziato un altro. Sono fatti fisiologici, non corro dietro voci, smentite e dichiarazioni. Ognuno sa quello che ha fatto. Noi siamo grati a Inzaghi per quello che ha fatto, ma l’Inter va avanti e siamo molto contenti di Chivu».

MERCATO – L’Inter pare stia chiudendo in queste ore il terzo acquisto della sessione di calciomercato. Marotta ha risposto: «Bonny è sicuramente un ottimo giocatore, rientra in un elenco di giocatori che sono sul taccuino del club, ma è del Parma. In questo momento non ho molto da aggiungere».