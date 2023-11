Marotta: «Persi punti con squadre non di prima fascia, calibrare!»

Marotta è stato intercettato a San Siro prima di Inter-Frosinone, posticipo che chiude la dodicesima giornata di Serie A alla quale seguirà poi la sosta per le Nazionali. Ecco quanto dichiarato a DAZN dall’amministratore delegato nerazzurro

CALIBRARE IL PERCORSO – Giuseppe Marotta parla così prima di Inter-Frosinone: «Sicuramente è un’Inter che sta crescendo, rispetto a qualche anno fa abbiamo acquisito una mentalità vincente ancora più forte. Riusciamo a gestire le partite meglio di prima grazie all’esperienza e all’autostima generata da competizione a competizione. Il compito della società è quello di supportare la parte tecnica, principalmente squadra e allenatore, nel loro lavoro. Noi non dobbiamo concedere alibi e dobbiamo far sì che valorizzino le loro capacità: la nostra è una specie di protezione verso professionisti che sanno fare il loro lavoro con una cultura sempre più vincente».

FAVORITI – Marotta parla poi della diretta inseguitrice, ovvero la sua ex squadra: «Juventus? Sicuramente il punto in comune è il fatto che come per noi anche lì c’è una continuità tecnica. Allegri conosce bene la Juventus e Inzaghi ora l’Inter. Per il resto la Juventus è favorita dal mio punto di vista perché può pianificare meglio la settimana e ha un vantaggio psico-fisico. Questo non deve rappresentare un’alibi per noi ma anzi una motivazione in più per far sì che si crei un campionato avvincente fino alla fine».

MIGLIORAMENTI – Marotta prosegue parlando della qualità che più lo convince del gruppo di Inzaghi: «A me piace il fatto che per ottenere la vittoria bisogna soffrire, questi ragazzi sanno che nulla ci viene regalato. Alcune partite le porti a casa con sofferenza e dobbiamo ancora migliorare perché abbiamo perso punti contro squadre che con tutto rispetto non fanno parte della prima fascia. Quindi dobbiamo calibrare meglio il nostro percorso».

INTENTO UNICO – Marotta chiude parlando di rinnovi: «Lautaro Martinez? L’ho detto più volte, stiamo parlando del rinnovo con molta tranquillità perché sono dinamiche che vanno gestite durante la stagione. Ma entrambe le parti hanno voglia di proseguire e quindi quando c’è unione di intenti è tutto superabile. Meritatamente penso sia stato il migliore di ottobre».