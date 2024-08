Marotta: «Palacios? Sondiamo una pista valida! Ma non faccio nomi»

Beppe Marotta è intervenuto prima del fischio d’inizio tra Genoa e Inter. Le sue parole a Dazn qualche minuto prima dell’esordio ufficiale del campionato di Serie A. Il suo pensiero su Palacios.

MERCATO − Marotta sui movimenti: «Gudmundsson è stato più un effetto mediatico. Noi abbiamo approfondito un po’ un’indagine esplorativa, ma abbiamo un attacco che ci dà ampie garanzie. La cosa per questo non ha trovato ulteriori progressi. Braccetto di sinistra? Noi cerchiamo un profilo alla Bisseck sia per qualità che per età. Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono bravi a scovare dei giovani. Non abbiamo ansia, oggi ci presentiamo con qualche defezione, ma abbiamo una rosa di tutto rispetto. Affrontiamo la stagione con la consapevolezza di essere competitivi. Palacios? Non faccio nomi, a campare dei nomi significa anche fare brutta figura. Profilo delineato e questa è un’ottima notizia».

RIVALI− Il presidente dell’Inter Marotta presenta così le rivali: «Secondo me metaforicamente ci sono dei cantieri in corso, è il caso di Juventus e Napoli. Ad oggi il Milan sembra più accreditato come rivale. Ma non sappiamo ancora bene il valore delle nostre avversarie, noi sappiamo il nostro. La griglia mi sembra sempre la stessa, ma aggiungerei anche Atalanta e Roma. Come sempre sono queste le squadre che lotteranno per la vittoria dello scudetto».