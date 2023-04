Marotta: «Onorare l’appuntamento! Inzaghi? Non sul banco degli imputati»

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Benfica-Inter, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League

FIDUCIA – Queste le parole di Marotta: «Fiducia di sostanza. Essere qui è un motivo di orgoglio per il club. Un appuntamento che mancava da 12 anni ed abbiamo l’obbligo di onorarlo nel migliore dei modi contro una squadra forte. Avanti con Inzaghi? Assolutamente, non è sul banco degli imputati. In una stagione che ci sta vedendo protagonisti, certamente non in campionato dove c’è una discontinuità dove meritavamo e volevamo posizioni diverse. Ma questo non va a discapito dell’allenatore. Direi che un grande club deve avere continuità in tutte le competizioni ed è un difetto a cui dobbiamo rimediare. Il tempo a disposizione è poco ma dobbiamo riconquistare la Champions League e le posizioni di alta classifica. In linea con gli obiettivi? Questo è un appuntamento che mancava all’Inter da 12 anni, in Coppa Italia stiamo ben figurando, dove riscontriamo un aspetto molto critico e non in sintonia con le aspettative in campionato. E questo è un difetto che all’Inter non ci deve essere ma fa parte del gioco. Quest’anno nella prima volta abbiamo assistito al Mondiale infra-stagionale che ha portato alcuni giocatori a non rispondere al valore dimostrato. Essere in ritardo in campionato l’unica nota stonata della stagione»