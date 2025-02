Marotta: «Non abbiamo trattato Felix, Inter squadra prolifica. Nessun rimprovero a Inzaghi!»

Giuseppe Marotta ha così parlato nel pre-partita di Inter-Fiorentina, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è espresso a DAZN prima dell’inizio di Inter-Fiorentina. Il Presidente nerazzurro ha posto l’accento sull’atteggiamento da assumere contro la viola e sul mercato in entrata: «Non so se si possa ancora sbagliare, quello che posso dire è che noi abbiamo sempre l’obbligo di vincere. C’è un po’ di amarezza per il modo in cui è arrivata la sconfitta al Franchi, ma ciò potrà essere lo stimolo per arrivare alla vittoria. Non c’è stata nessuna negoziazione con Felix: abbiamo deciso di rimanere con il nostro organico, non avendo approfondito il discorso. Statistiche alla mano, siamo una squadra prolifica, per cui è una rarità assistere a una partita come quella contro la Fiorentina in cui abbiamo creato pochissimo. L’unico problema della squadra è quello di essere concentrati lungo tutto l’arco di una partita».

Marotta sul problema dei tanti impegni per l’Inter

LA STANCHEZZA – Marotta ha proseguito trattando di un tema che tiene banco in casa Inter: «Devo dire che non c’è nulla da rimproverare alla squadra e all’allenatore, tutti seri professionisti. La testa era pesante dal punto di vista psicofisico, ma non è un’alibi. Dovremo essere ancora più bravi nel trasformare tale possibile difetto in un pregio, così da adeguarci a un calendario che è sempre più stressante».