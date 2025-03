Marotta conferma: «Nico Paz ottimo, ma affare difficile! Nuovo stadio San Siro…»

Marotta prima di Inter-Feyenoord, gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa sfida, ma anche della proposta di acquisto dell’area dello stadio San Siro da parte di Inter e Milan.

NUOVO STADIO – Giuseppe Marotta prima di Inter-Feyenoord ha parlato così sul tema stadio: «Dovevano essere definiti alcune cose legali tra Inter e Milan, ma niente di preoccupante. Abbiamo depositato senza problemi per l’area di San Siro e gli spazi adiacenti. È un atto importante per i due club perché contribuiranno allo sviluppo della città. Da parte nostra è stato fondamentale la determinazione del nostro proprietario, Oaktree, che ha voluto focalizzare le forze sullo stadio, che è importantissimo nel rispetto di questo club e di questi tifosi. Ristrutturare o stadio nuovo? Ci sarà uno stadio nuovo».

Inter oltre le difficoltà! Rosa lunga e mercato

SEMPRE IN CAMPO – Il presidente Marotta ha parlato delle difficoltà delle varie competizioni: «La squadra ha raggiunto ormai un livello di consapevolezza per affrontare ogni tipo di difficoltà in tutte le competizioni. Sappiamo che la Champions League è un campionato competitivo dove partecipano solo squadra di alto livello, quindi dovremmo avere il giusto rispetto con la convinzione di superare il turno questa sera».

SOGNI DI MERCATO – Sulla possibilità di acquistare il talento di proprietà del Real Madrid, Marotta ha parlato così: «Nico Paz per la prossima stagione? Ho letto questo accostamento mediatico. Il giocatore è di gestione del Como e il Real Madrid ha il diritto di recompra, quindi si tratta di un percorso difficoltoso. Lui è un ottimo giocatore, ma non lo scopro io. Ma anche noi abbiamo una rosa competitiva e siamo concentrati per le competizioni di questa stagione. Interessati a Van Persie in passato? Vero, eravamo vicini. Poi però ha deciso di intraprendere un’altra strada».