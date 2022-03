Marotta: «Milan-Inter vale molto. Noi in crisi? Questione di momenti»

Marotta prima di Milan-Inter, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha parlato dell’importanza di questa partita, toccando anche il tema Fair Play Finanziario. Di seguito le sue parole su Sportmediaset.

PRIMA DEL DERBY – Marotta prima di Milan-Inter, su Sportmediaset ha parlato così: «Milan-Inter di questa sera conta molto perché oltre che essere un derby è una competizione a cui l’Inter tiene molto. Cercheremo già da questo primo turno di fare qualcosa di positivo in vista di una possibile qualificazione. Juventus per la lotta scudetto? I punti sono ancora molti. Dobbiamo avere l’asticella alta ed essere ambiziosi, vogliamo partecipare a questa lotta scudetto e lottare fino alla fine. Le prime cinque sono le candidate per la vittoria finale e quindi quello della Juventus dovrebbe essere un fatto ordinario, è straordinario il fatto che non lotti! Il cerchio poi si restringe anche a Milan e Napoli. Lautaro Martinez è ancora un ragazzo, deve vivere questi momenti altalenanti. È normale che per un attaccante l’obiettivo è quello di segnare, queste apprensioni deve riuscire ad allontanarle perché è un giocatore importante a cui l’Inter crede. Deve ritrovare la via del gol. Deve ritrovarlo attraverso se stesso e il supporto della squadra».

FFP – Marotta dice la sua riguardo il Fair play Finanziario e rassicura così i tifosi: «I tifosi possono stare tranquilli, si tratta di un’informazione da parte dei vertici dell’UEFA che ha come monitoraggio diversi club in tutta Europa alla luce di quello che è stato il Covid-19 e quindi di tutte le conseguenze a partire da una contrazione economica».

LOTTA SCUDETTO – Marotta conclude parlando degli obiettivi dei nerazzurri dall’inizio del campionato e del momento di “crisi” che sta attraversando: «L’Inter deve ambire sempre a lottare per il massimo degli obiettivi, che significa lottare sempre fino alla fine. Oggi siamo sfavoriti nel doppio incontro con il Liverpool e dobbiamo cercare di ribaltare per quanto ci sarà possibile. Non è una vergogna, anzi, rimane il fatto che l’allenatore sta facendo bene e nel momento in cui qualcuno ci supererà dovremmo togliere il cappello e complimentarci. L’allenatore fa parte di questo percorso e quindi sappiamo che lui crede nella squadra e dobbiamo lottare fino in fondo. Crisi Inter? In studio ci sono tanti bravissimi ex giocatori, sanno che ci sono momenti in cui si soffre e momenti in cui si gioisce. Certe volte bisogna lavorare ancora di più ed essere determinati per poter ritornare a ricoprire il ruolo che ricoprivamo prima».