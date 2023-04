Marotta: «Lukaku innamorato dell’Inter. Giudizio positivo…»

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida Champions League tra Inter e Lazio.

OCCASIONE – Giuseppe Marotta ha detto questo: «Entrambe sono importanti, siamo l’Inter e dobbiamo tenere asticella alta in tutte le competizioni. Siamo in Champions League a grandi livelli, in campionato l’obiettivo sono i primi quattro posti. C’è un piccolo torneo tra sei squadre dopo la vittoria virtuale del campionato del Napoli. La pianificazione economico-finanziaria ossia sostenibilità non riguarda il fatto che in un determinato torneo hai aumentato i ricavi. Il calcio italiano è deficitario, questo limita la perdita del nostro club a fine stagione. È un aspetto che va valutato assieme a quello sportivo e nobile. Agiremo di conseguenza. Chiaro che oggi la stagione è positiva nonostante la non partecipazione alla lotta per lo Scudetto, grande merito anche al Napoli. Anche altre sono tagliate fuori da tempo. Straordinariamente siamo molto avanti nella Champions rispetto alle previsioni anche economiche, direi anche in Coppa Italia che è un torneo di alto prestigio. L’analisi definitiva verrà fatta a fine stagione, la dirigenza ora è in grado di dare un giudizio generale alla stagione ed è positivo. Intanto Lukaku ha dalla sua skills importanti, è innamorato di questa città e questo è un presupposto importante. Non è nostro, i diritti sportivi li abbiamo fino al 30 giugno poi sarà del Chelsea. Valuteremo con la proprietà, oggi vogliamo sottolineare la sua grande professionalità, è molto legato all’Inter».