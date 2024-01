Marotta: «Lottiamo per lo Scudetto, non siamo inferiori a nessuno»

Giuseppe Marotta ha parlato in questo modo per Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita tra Monza e Inter all’U-Power Stadium.

IMPEGNO – Giuseppe Marotta ha detto: «Ho fatto palestra nel Monza del 1988, è stato uno dei primi successi in carriera in Coppa Italia di Serie C contro il Palermo. In questo momento siamo in fase interlocutoria, essere lepre o cacciatore cambia poco. Ora siamo lepre, l’ho detto per le critiche che vanno respinte. Dobbiamo evitare tutto ciò che ci arriva dall’esterno. Dobbiamo essere solidi. L’obiettivo dell’Inter è quello che dall’alto della sua storia lo porta a vincere le competizioni che partecipa. Bisogna ottimizzare le prestazioni non sentendosi inferiori a nessuno. Se vincerà qualcun altro ci toglieremo il cappello e faremo i complimenti. Non siamo presuntuosi dal dire che vinciamo lo Scudetto, proveremo fino alla fine. Noi siamo l’attacco più prolifico con 48 gol, tutta la squadra ha contribuito e non vedo grandi criticità. Abbiamo garanzie, non interverremo sul mercato. L’attività di calciomercato è sempre attiva, quindi Piero Ausilio, Dario Baccin e tutti noi siamo attenti a opportunità. Da inizio gennaio c’è la possibilità di contattare, noi ne approfittiamo. Zielinski? Non è stato raggiunto nessun accordo.

MERCATO – Marotta ha continuato: «Arnautovic? Lautaro Martinez e Thuram hanno dato vantaggi, hanno sempre giocato e con loro siamo tranquilli. Il reparto offensivo vede altri due giocatori di grande esperienza. Arnautovic non ha fatto bene col Verona, ma non si può mettere in croce per una partita. Questo è un aspetto di analisi. Il gioco di Inzaghi premia dal punto di vista della realizzazione giocatori di altri ruoli, quindi non vediamo problemi. Juventus? Intanto ha un bel reverendo, un bel cappellano come Allegri che ha grande esperienza. Il sacerdote ha impartito una bella lezione, ha inculcato una bella mentalità. Nelle loro difficoltà sono competitivi, per noi dev’essere uno stimolo. La critica parla dello scontro diretto, spesso si può scivolare anche contro le squadra di provincia. Dobbiamo darà continuità e essere bravi, la partita del 4 febbraio non sarà decisiva. Quando abbiamo finito il rapporto con Conte abbiamo contattato gli allenatori liberi, come Allegri a quel tempo. La scelta è caduta su Inzaghi e siamo orgogliosi e contenti»