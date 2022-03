Marotta: «L’Inter ha l’obbligo di crederci! Zhang? Presenza importante»

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Liverpool-Inter, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

CREDERCI – Giuseppe Marotta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Liverpool-Inter: «La partita dell’andata è stata strana. Una partita in cui non avremmo meritato di perdere, per cui c’è un grande rammarico. Prima di tutto è un test importante nella carriera di questi giocatori che assaporano partite del genere per la prima volta, poi il fatto che nel percorso di crescita ci sono anche queste situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato e serve per capire che il calcio è fatto anche di cinismo. Non c’è nulla da rimproverare a questi ragazzi, stasera abbiamo l’obbligo di crederci anche se il pronostico ci è avverso. La presenza di Zhang? Sicuramente la sua vicinanza è importante, c’è una squadra in campo e una fuori dal campo e quindi serve sicuramente per dare entusiasmo e motivazioni. La sua presenza è la prova di questo concetto e di questo sentimento. Se il progetto Liverpool può essere anche il nostro? Chiaramente come ben sapete la pandemia ha segnato un momento difficile per tutti, anche per l’Inter. Dobbiamo guardare al futuro con grande ottimismo attingendo alle nostre risorse e al nostro settore giovanile. Dall’altra parte ricordo quando Klopp è arrivato qui, al di là delle difficoltà iniziali ha costruito mattone dopo mattone una realtà importante. Lo considero uno dei migliori allenatori al mondo e la sua squadra una delle più forti al mondo. I tifosi? Sono una risorsa importantissima, ho visto grande entusiasmo in questi due giorni perché stanno riassaporando un palcoscenico che mancava da tanto tempo. È giusto che la squadra provi a ripagare con una prestazione giocata fino alla fine con la massima intensità».