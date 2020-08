Marotta: “L’Inter ha creato un modello. Messi? Fantacalcio”

Condividi questo articolo

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria contro l’Atalanta che ha permesso all’Inter di chiudere il campionato al secondo posto

CREATO UN MODELLO – Marotta parla del modello creato dall’Inter: «La conferma di un modello che abbiamo creato quest’anno e che sta dando soddisfazioni al di là delle considerazioni sulla classifica, al fatto che abbiamo fatto 82 punti come nel Triplete, siamo stati la squadra con più vittorie in trasferta, con la miglior difesa. Tutti questi dati sono inferiori alla sintesi della stagione. Abbiamo creato un modello, dobbiamo dare merito a Conte, Oriali, Zanetti, Ausilio e tutta la società».

COSA MANCA ALL’INTER – Marotta spiega cosa manca all’Inter: «Posso dire la mentalità. Dobbiamo avere mentalità vincente, significa portare a casa alcune partite. Non posso dimenticarmi le partite buttate via contro Sassuolo o Bologna. Con tutto il rispetto per gli avversari dobbiamo essere più cinici. Ci manca la mentalità vincente legata al fatto che tanti giocatori stanno lavorando il primo anno con Conte».

MESSI UTOPIA – Marotta chiude il discorso Messi: «E’ un discorso utopistico, tutti lo vorrebbero. Sarebbe irrispettoso portare avanti fantasie, tali sono, sappiamo che Messi è un grandissimo giocatore, a Barcellona ha un habitat congeniale, terminerà di giocare a calcio lì. Parliamo di utopia e fantacalcio».