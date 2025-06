Marotta: «Leoni piace, futuro roseo. Calhanoglu via? Difficile…»

L’Inter a breve affronterà il Fluminense. Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN chiarendo la situazione di Çalhanoğlu e Bonny.

ORGOGLIO – L’Inter affronterà negli ottavi di finale il Fluminense. Giuseppe Marotta è stato intervistato su DAZN è ha parlato sia del Mondiale per Club sia dell’Inter: «È un appuntamento importante per il nostro club. Siamo orgogliosi di competere a questi livelli. L’avversario è difficile ed ostico. Vorremo onorare al meglio la competizione. Certamente il clima e la temperatura e il terreno di gioco aumenterà le difficoltà. Per quanto riguarda Leoni piace avrà un futuro roseo. Il ragazzo ha l’attenzione di diversi Club. Per Bonny siamo ai dettagli. Per quanto riguarda Çalhanoğlu non ci sono notizie nuove rispetto a quelle circolate in questi giorni. Il giocatore è in vacanza ma posso dire che sarà difficile vederlo lontano da Milano anche se il calcio è imprevedibile».