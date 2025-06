Marotta apre: «Lautaro Martinez parlava di Calhanoglu! Noi accogliamo volontà altrui»

Giuseppe Marotta ha parlato al termine di Inter-Fluminense, match che si è concluso con il punteggio di 2-0 per i brasiliani. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sport Mediaset nel post-partita di Inter-Fluminense, match terminato per 0-2: «Stagione legittima e logorante per l’Inter, faccio i miei complimenti ai ragazzi. Una stagione che ci ha visto comunque protagonisti in Italia e all’estero, arrivare secondi non significa fallire l’obiettivo. Il massimo è stato sempre dato, lo garantisco, ma a volte ci sono avversari più bravi di noi. Questa stagione deve essere vista comunque positiva. Mercato? L’Inter è una grande società, ha una grande storia e un palmares ricco di successi. L’anno prossimo vogliamo partecipare a tutte le competizioni da protagonisti. Chiaramente ci vogliamo rinforzare, ma ciò dipende anche da come le concorrenti si rinforzano. Noi siamo competitivi e lo saremo ancora. Siamo già entusiasti dei nuovi arrivati e del nuovo allenatore. Ora si andrà in vacanza e si affronterà la prossima stagione con la voglia di vincere. Le parole di Lautaro Martinez? Il suo intervento è molto significativo di quello che è il ruolo del capitano, che invoglia la squadra a dare sempre il massimo e ad avere il senso di appartenenza. Lo dico sempre: quando un giocatore manifesta la volontà di andar via, noi siamo disposti ad accettarlo. Parliamo di Calhanoglu: se ci sarà la voglia di andar via, noi lo prenderemo in considerazione. Lui si riferiva probabilmente a questo, ma la nostra visione è questa».