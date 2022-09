Marotta: «Inzaghi, scelte da appoggiare. Skriniar? Sono ottimista»

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset direttamente da San Siro, Beppe Marotta ha commentato le scelte di Simone Inzaghi per Inter-Bayern Monaco e la situazione legata a Milan Skriniar.

SCELTE DA APPOGGIARE – Beppe Marotta ha parlato delle scelte di Simone Inzaghi: «Dobbiamo gestire due competizioni che portano a impegni molto ravvicinati. È scontato che l’allenatore metta in campo la formazione che ritiene più idonea. Abbiamo un organico molto forte, non solo gli undici, ma anche il resto. Sono scelte da condividere e appoggiare».

VOGLIA DI PROLUNGARE – Marotta ha fatto poi il punto sulla situazione di Milan Skriniar: «È normale che abbia subito condizionamento dal mercato. Ma è un giocatore di grande carattere, un professionista autentico che sa gestire anche queste cose. Ha espresso la volontà di proseguire con noi. Sono molto ottimista e presto avvieremo i discorsi per il rinnovo».

FAR BENE – Marotta ha poi chiuso con un’analisi sulla gara di questa sera: «In queste partite è importante l’approccio. Sono certo che la squadra sia carica, speriamo bene. Giochiamo contro una corazzata, tra le migliori al mondo, ma vogliamo essere presenti questa sera da protagonisti Oggi è l’occasione giusta per migliorare lo stato di forma di Gosens. Se il Mister ha deciso di farlo giocare, ha capito che è il momento giusto. Oggi può essere un banco di prova importante per tornare ai suoi livelli».