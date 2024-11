Marotta: «Inzaghi? Orgogliosi di lui! Due Inter diverse? No, spiego»

Marotta è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo andrà in scena Inter-Arsenal, tra le sfide più attese della quarta giornata della Champions League. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni pre-partita affidate a Prime Video

STRESS AGONISTICO – Giuseppe Marotta è intervenuto così prima di Inter-Arsenal: «Se c’è un’Inter da Champions League e una da campionato? No, c‘è un’Inter che deve rispondere a queste chiamate e lo fa con grande onore perché sono competizioni di grande qualità. Però c’è questo fattore per l’allenatore che deve far fronte a una situazione di stress agonistico, quindi deve decidere chi far giocare di volta in volta. Con questo format credo sia impossibile gestire le partite, bisogna sempre dare il massimo perché credo che la differenza reti sarà importante».

Marotta respinge le sirene inglesi per Inzaghi e blinda l’allenatore piacentino

Marotta blinda poi Inzaghi che piace molto in Inghilterra, come ha ammesso lo stesso allenatore: «La Premier League ha cercato Inzaghi? Da una parte ci fa piacere per l’Inter perché ha un bravo allenatore e per lui che merita queste attenzioni, però sottolineo che il suo ciclo con l’Inter non è assolutamente vicino alla conclusione. Noi siamo contenti di lui e lui per quel che ne so sta bene con noi. Abbiamo un ottimo rapporto e siamo molto orgogliosi di averlo con noi».