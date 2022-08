Marotta: «Inzaghi, parole comprensibili. Due obblighi, ma no rivoluzioni»

Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato ricollegandosi alle parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. L’Amministratore Delegato dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato che non ci saranno rivoluzioni nel gruppo.

OBIETTIVI – Le parole di Beppe Marotta sugli obiettivi stagionali dell’Inter: «Abbiamo una storia da difendere e ambizioni che sono la conseguenza di quello che è il nostro palmarès. Dovremo cercare di vincere lo scudetto. Chiaro, oggi è ancora prematuro parlare di previsioni. Anche perché il mercato è ancora aperto e in quindici giorni è ancora tutto aperto. Chiaro poi che noi lotteremo per raggiungere gli obiettivi che ci competono».

OBBLIGHI E MERCATO – Inevitabile per Marotta parlare del mercato nerazzurro, sia in uscita che in entrata: «Le parole di Inzaghi sono comprensibili, sta lavorando duramente dal punto di vista tattico e di affiatamento. Di fatto noi manager abbiamo l’obbligo da una parte di garantire la sostenibilità e dall’altro di allestire una squadra competitiva. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Posso dire che non ci saranno rivoluzioni. Ci possono essere ancora dei trasferimenti e che dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia. È una stagione molto anomala e ci giochiamo già molto nei primi tre mesi. Serve una rosa non solo competitiva, ma anche numerosa».