Marotta: «Inzaghi non a rischio! Skriniar? Ecco perché non gioca»

Nel prepartita di Porto-Inter, Beppe Marotta ha fatto il punto sulla gara e su tutto ciò che ne gira intorno. Ai microfoni di Mediaset Infinity, l’Amministratore Delegato nerazzurro si è soffermato in particolar modo sul futuro di Simone Inzaghi e sull’assenza di Milan Skriniar.

CORAGGIO E DETERMINAZIONE – Beppe Marotta ha caricato così l’Inter in vista della partita di questa sera: «È importantissima per il presente. Va giocata al di là delle questione tecniche, tattiche e agonisti. Bisogna buttare il cuore al di là dell’ostacolo e giocare con determinazione. Ci giochiamo sicuramente molto. Il coraggio e la determinazione sono componenti essenziali. Io non guardo né al passato né al futuro. Abbiamo l’obbligo di fare bene, lo chiediamo a noi stessi, lo dobbiamo alla società e ai tifosi. Siamo l’Inter e dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo».

FUTURO – Inevitabile poi la domanda sul futuro di Simone Inzaghi, a cui Marotta ha risposto così: «Non si può mettere in discussione un allenatore per una partita. Inzaghi sta facendo bene il suo lavoro, con professionalità. Quindi lasciamolo tranquillo».

ASSENTI – Marotta ha infine concluso con l’assenza di Skriniar e Brozovic dai titolari di questa sera: «Purtroppo è stato fermo per dei problemi alla schiena abbastanza particolari, per cui non è nella condizione fisica di poter sostenere una partita dall’inizio. Pur essendo in gruppo non è nel giusto stato di forma. Questo è il motivo della sua assenza. Brozovic? L’anomalia del Mondiale ha condizionato tutti i giocatori, anche i nostri. Lui è stato alle prese con diversi infortuni e non ha ancora trovato la condizione giusta. Quando è a posto è importante, siamo certi che nella stagione tornerà a essere il giocatore che tutti conosciamo».