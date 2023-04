Marotta: «Inzaghi è leader del gruppo. Abbiamo fiducia in lui»

Nel pre-partita di Juventus-Inter, Giuseppe Marotta ha commentato la gara ai microfoni di Sportmediaset

INZAGHI LEADER – Ecco il commento di Giuseppe Marotta prima di Juventus-Inter di Coppa Italia L’AD nerazzurro si è espresso su diversi temi ai microfoni di Sportmediaset: «Si esce con la compattezza e unione, cultura del lavoro maggiore… queste sono le terapie migliori .Credo che le motivazioni abbiano un ruolo importante. Dal punto di vista tecnico tattico e agonistico sono cose assodate. L’allenatore è quello che vede la squadra ed è il leader del gruppo: decide lui i migliori da schierare e gli applicativi per migliorare. Abbiamo fiducia in Inzaghi. Il fatto che abbiamo un contratto con lui significa che abbiamo un rapporto di fiducia pluriennale. Stasera ci giochiamo tutto. Abbiamo performance di discontinuità in campionato, dobbiamo ritrovare continuità. Però, il fatto di trovarci qui a giocarci una semifinale e settimana prossima a Lisbona a giocarci un quarto di Champions significa che la squadra ha fatto tanto. Per noi immaginare di essere fuori dalla Champions significa rivedere i piani per l’anno prossimo. Motivazioni? Quando l’avversario è di rango e la competizione è di alto livello, i giocatori si caricano da soli. In campionato, invece, affrontando squadre di provincia hai tutto da perdere. Abbiamo perso i punti per demeriti nostri. L’aspetto negativo della stagione è rappresentato dalla discontinuità in campionato. Allegri? molto bravo nella comunicazione, fa parte del gioco. Chiaro che Inter Milan e Juventus sono destinate ad ottenere un risultato importante. Non possiamo esimerci dal sapere che siamo sotto pressione sempre. Bisogna essere concentrati sempre, dobbiamo trovare le contromisure adatte. Noi siamo molto compatti a livello dirigenziale con l’allenatore. Io, Zanetti e anche gli altri abbiamo parlato con l’allenatore. Questo però non deve interferire con le dinamiche dell’allenatore. Lui è il leader e deve trovare i giusti metodi per motivare i suoi. Se non saranno centrati gli obiettivi non sarà colpa solo di uno, se di colpe vogliamo parlare».