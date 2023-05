Marotta: «Inzaghi? Felici. Valuteremo per il futuro. Lukaku…»

Marotta interviene prima di Inter-Sassuolo ai microfoni di Sky Sport 24. L’Amministratore Delegato del club nerazzurro parla del futuro di Inzaghi e Lukaku.

FELICI – Beppe Marotta parla così prima di Inter-Sassuolo: «Servono valori importanti per affrontare una squadra insidiosa per tradizione e capacità attuali. Sono importanti anche le motivazioni oltre all’aspetto tecnico tattico. Inzaghi? Possiamo solo dire che siamo felici e contenti di averlo come allenatore, poi del futuro si parlerà più avanti. Ha ancora un contratto per un anno. La società io e lui stesso valuteremo il programma della prossima stagione ma credo che non ci saranno problemi. Viviamo il presente che è ricco di contenuti e siamo concentrati per partita di stasera che è un esame in vista di quello più importante di martedì. Siamo soddisfatti di Inzaghi? Mai detto il contrario. Ha un contratto con noi ed evidente che ci sarà continuità. Siamo certamente felici di Inzaghi, chiaro che in alcuni momenti ci sono alti e bassi con più o meno tensioni. Ora è un periodo di bellissime prestazioni e risultati positivi. Ma c’è stato un momento in cui non era così ed è chiaro che la dirigenza era più apprensiva e in tensione. Questo è un gioco di squadra normale in un ambito sportivo. Il futuro di Lukaku? È un giocatore in prestito all’Inter fino al 30 giugno e il Chelsea è padrone del suo destino. Non sappiamo ancora quale sarà l’organizzazione del Chelsea. Sono valutazioni che faremo più avanti. Adesso siamo molto concentrati sul presente, fatto di appuntamenti di caratura straordinaria».