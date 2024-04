Marotta: «Inzaghi bravo e vincente! Dedica principale a Zhang»

Marotta è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Milan-Inter, derby valevole per la trentatreesima giornata di Serie A vinto ancora dai nerazzurri che sono ufficialmente Campioni d’Italia. Ecco quanto dichiarato nell’immediato post-partita a DAZN dall’amministratore delegato nerazzurro, molto emozionato

DEDICHE E MERITI – Giuseppe Marotta parla così dopo Milan-Inter, derby vinto dai nerazzurri che sono ufficialmente Campioni d’Italia: «Intanto vorrei partire dalle dediche: quella principale va al nostro presidente Steven Zhang che ha sofferto a distanza, ai nostri tifosi sempre impeccabili. Poi i meriti, in primis a Inzaghi perché ha dimostrato di essere bravo ma anche vincente. Lui è il leader di questo gruppo magnifico. I miei collaboratori e tutti coloro che lavorano all’Inter. Abbiamo curato tutto contribuendo nel nostro piccolo a raggiungere uno storico traguardo come la seconda stella che è qualcosa di straordinario. L’aspetto umano in qualsiasi attività lavorativa è importante, anche nell’ambito calcistico perché se sono grandi calciatori ma uomini un pochino meno bravi hai qualche difficoltà».

VALORI – Prosegue Marotta: «Ogni allenatore ha il suo metodo, Inzaghi si è relazionato in modo perfetto con loro perché i calciatori si sentono a loro agio perché è un amico ed ex collega. Quindi da questo punto di vista ha tirato fuori il meglio anche da un punto di vita umano, trasmettendo mentalità vincente anche ai nuovi. Io credo che lo zoccolo duro italiano sia fondamentale per far capire cosa significa giocare in Italia e nei campi di provincia».

CESSIONI – Marotta prosegue parlando delle possibili cessioni: «Se qualcuno va via? Io ho parlato di calcio giocato e devo anche dire che ormai si va incontro anche a quelli che sono i parametri della sostenibilità e dobbiamo essere oculati. Io sono fiducioso nel patrimonio umano dell’Inter e chiunque dovesse andare via, credo nessuno, potrà essere sostituito degnamente perché verranno valutati diversi parametri, non solo calcistici. Vanno ricercati soprattutto determinati valori, in questo momento abbiamo un modello di riferimento e dobbiamo continuare a utilizzarlo bene».