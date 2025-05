Marotta: «Inter, stasera è come una finale. Orgogliosi di rappresentare l’Italia!»

Giuseppe Marotta si è espresso prima del fischio d’inizio di Inter-Barcellona, sfida in programma alle ore 21 allo Stadio San Siro. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Barcellona. Il Presidente nerazzurro ha così descritto le sue sensazioni per la gara: «Per me è un’emozione particolare, nelle altre semifinali sono arrivato poi in finale, speriamo che stasera sia lo stesso. Questa è un’annata sicuramente molto positiva, ma dobbiamo riconoscere che ogni società deve vincere e competere. Noi lo stiamo facendo, stiamo disputando una stagione appagante anche sul profilo della sostenibilità. La partita di stasera è come se fosse una finale, si parte dal pareggio e vede coinvolte due squadre che lo meriterebbero. Accanto alle qualità tecniche e tattiche, la motivazione rappresenta un criterio davvero importante. E noi ce l’abbiamo, anche grazie a questo pubblico. Questa serata è splendida non solo per noi, ma anche per il movimento calcistico italiano. Per noi è un orgoglio rappresentare il calcio italiano».