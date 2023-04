Marotta: «Inter, stagione positiva. Fiducia a Inzaghi e al suo lavoro»

Giuseppe Marotta ha commentato Inter-Juventus ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio dei novanta minuti alle ore 21.

ATTESA – Giuseppe Marotta ha detto questo: «Sicuramente è una stagione che stiamo vivendo nella pienezza totale, siamo protagonisti in due competizioni e parzialmente in campionato. Abbiamo un piccolo campionato di 5-6 squadre per almeno il quarto posto, il traguardo è importante per il prestigio e la società. Il riassunto della stagione è sicuramente positivo. Non è questione di promossi o bocciati, con un allenatore c’è fiducia, Inzaghi sta facendo buon lavoro e la discontinuità è un aspetto sicuramente negativo. Dobbiamo valutare però tutto, abbiamo modo e tempo di recuperare in A e ad oggi il nostro ruolino di marcia lo consideriamo positivo. Secondo me Gravina è stato saggio, riporta tutto nella giustizia. Credo ci sia un regolamento non scritto sinonimo di comportamento etico-morale che tutti devono rispettare, anche i tifosi. Queste sono scelte del mister ed è giusto rispettarle, lui è l’unico che decide in base alle prestazioni degli ultimi giorni. In questo genere di partite si può trovare continuità anche dopo i novanta minuti, è giusto che l’allenatore gestisca nel modo giusto i calciatori. Se partisse dall’inizio Lukaku avrebbe carica diversa, ma è un professionista e dimostrerà che è all’altezza del ruolo anche a partita in corso. Non so bene, i miei collaboratori stanno lavorando. Abbiamo rispetto per i tifosi, siamo pronti ad andargli incontro nel rispetto delle norme vigenti».