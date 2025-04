Marotta: «Inter-Roma? Rinvio negato! La verità sulla scelta di domenica»

Alle ore 21.00 a San Siro il fischio d’inizio di Inter-Milan. Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia si ripartirà dall’1-1 dell’andata. Ecco le impressioni di Giuseppe Marotta poco prima.

LA SFIDA – San Siro si scalda per Inter-Milan. A distanza di pochi minuti dall’inizio della gara di Coppa Italia Giuseppe Marotta dichiara: «È una stracittadina e come tale va inquadrata in questo senso. sicuramente partita per noi importante perché siamo vicini alla disputa di una finale a cui teniamo molto. Però le insidie sono tante e affrontare un avversario che ha una motivazione elevata significa giocare con un’altrettanta motivazione forte».

Marotta prima di Inter-Milan

LA VERITÀ SUL RINVIO – Giuseppe Marotta continua: «Colgo l’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso il Papa, figura molto nobile e uomo vicino alle realtà sportive. Ho avuto modo spesso di discutere con lui di valori dello sport da lui condivisi e che rappresentano anche quelli generali della nostra società. Ringrazio i giocatori e l’allenatore perché pur avendo uno slot a disposizione per giocare alle 20.45 di sabato hanno rispettosamente aderito a quello che è stato l’invito della nostra società, ovvero di giocare domenica nonostante un impegno ravvicinato come quello col Barcellona. Questo significa riportarci ai problemi terreni e dire che oggi il calendario è molto fitto, c’è uno stress agonistico, e bisognerà prima o poi metterci mano».

IL FUTURO – Giuseppe Marotta conclude: «Noi abbiamo chiesto di rinviare perché era giusto così. Noi abbiamo un impegno ravvicinato come la semifinale di Champions League contro il Barcellona, che forse è l’appuntamento più importante dell’anno. Penso che ne potrebbe trovare giovamento tutto il movimento calcistico. Penso che sia la prima volta nel calcio che una squadra impegnata in semifinale giochi la domenica. Ma l’abbiamo fatto con grande spontaneità. Capiamo che c’è un campionato intasato che non ci dava la possibilità di inserirla da qui alla fine del campionato. Noi non attueremo una rivoluzione perchè questa è una rosa di per se competitiva. Andremo avanti inserendo profili nuovi, abbassando l’età media e creando patrimonio, quindi attraverso investimenti. La proprietà ha dato delle precise disposizioni e questo è il nostro obiettivo. Ma non andremo a stravolgere una rosa che di per se è già competitiva».