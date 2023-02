Marotta: «Inter, regaliamo una bella serata ai tifosi! Per i giocatori in scadenza…»

Beppe Marotta prima di Inter-Porto, gara valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, su Prime Video ha parlato dell’importanza di questa partita soprattutto in ottica passaggio del turno.

PER I TIFOSI – Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Porto su Prime Video ha parlato così: «Il 2010 è un anno straordinario che resterà nella storia di questo club. Noi però abbiamo un obbligo, cioè tentare di raggiungere la vetta più in alto possibile. Oggi sarà un test importante contro una squadra temibile. Il pensiero non va certo all’aspetto economico-finanziario, ma ai nostri tifosi che sono sempre vicino a noi. La speranza è che si possa regalare una serata bella che possa coincidere anche con la prima parte di turno. Giocatori in scadenza? Tutti meriterebbero un rinnovo. Purtroppo il cuore non c’entra e bisogna razionalizzare e vedere quale linee guida adottare. Lo faremo con molta calma nei prossimi mesi».