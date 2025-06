Marotta: «Inter vuole essere protagonista! Bonny piace, per Calhanoglu nessun’offerta»

Giuseppe Marotta si è espresso nel pre-partita di Inter-Urawa Reds, sfida valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sport Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Urawa Reds: «Vogliamo partecipare da protagonisti, non da comprimari, ma è giusto che il nuovo allenatore faccia le sue sperimentazioni. Credo che l’obiettivo sia sempre quello di fare bella figura e di ottenere il massimo dal punto di vista del punteggio».

Marotta sul mercato dell’Inter

LO SCENARIO – Marotta ha poi proseguito: «Questa competizione è un po’ anomala perché viene a cavallo tra due stagioni. Nel frattempo, noi dobbiamo pensare ad allestire la rosa per la prossima stagione. Stiamo facendo varie valutazioni, Ausilio e Baccin sono sempre attivi. Comunque, questa è una situazione anomala per noi e le altre squadre».

IL NOME – Marotta ha aggiunto un commento su Ange-Yoan Bonny, obiettivo di mercato dell’Inter: «Si tratta di un nome presente sul nostro taccuino. Non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito, lo faremo con calma, ma non nascondo che ci interessi».

POSSIBILE PARTENTE – Marotta ha così concluso a proposito di Hakan Calhanoglu: «Si sta comportando da professionista qual è, non abbiamo nessun riscontro negativo da attribuirgli. Ci sono i rumors, che vengono un po’ segnalati in giro, ma in questo momento non abbiamo avuto richieste ufficiali da qualcuno. Pertanto, Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell’Inter».