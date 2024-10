Marotta chiarisce: «Inter-Juventus emozionante ma non deciderà alcun destino!»

L’Inter è alla ricerca di un’altra vittoria, proprio contro la Juventus a San Siro. Nel pre-partita Giuseppe Marotta rilascia le proprie dichiarazioni su Dazn.

EMOZIONE – È finalmente arrivata l’attesa sfida che vedrà Inter e Juventus l’una contro l’altra. Prima dell’inizio del derby d’Italia Giuseppe Marotta inquadra il momento: «Per me è un’emozione superiore perché ricopro un ruolo apicale e quindi sento anche la responsabilità di questo ruolo. Inter-Juventus e Juventus-Inter rappresentano sempre partite straordinarie per le aspettative che tutti ripongono in questo incontro. Oggi dev’essere uno spot positivo per il mondo del calcio e credo che sia giustamente considerato il derby d’Italia considerata la rivalità storica che c’è tra i due club».

Marotta sull’importanza di Inter-Juventus e sugli obiettivi nerazzurri

VALENZA – Marotta continua: «Secondo me questa non sarà una partita che deciderà il destino del campionato delle due squadre. Credo, invece, che sia da analizzare la prestazione che le due squadre sono in grado di offrire e capire se da questo big match viene fuori una valutazione positiva per entrambe. Poi è chiaro che siamo ad una fase interlocutoria del campionato, dopo nove giornate è impossibile stilare già dei valori oggettivi. Ci saranno ancora tante partite da vedere». Di un punto di vista differente, invece, è l’ex calciatore Ciro Ferrara, intervenuto nel pre partita di Inter-Juventus.

OBIETTIVI – Conclude Marotta: «Inter pronta per il duplice obiettivo? Quantomeno di tentare sì. Noi abbiamo l’obbligo di partecipare alle competizioni e ottenere il massimo. Noi tentiamo, poi è chiaro che se ce la faremo sarà merito nostro. Altrimenti sarà demerito nostro e merito degli avversari. Però allestire una squadra competitiva serve perché ormai gli infortuni sono dietro l’angolo e quindi bisogna essere in grado di presentare sempre una squadra competitiva».