Marotta: «Inter, Inzaghi gode di stima. Dybala? Non solo lui svincolato»

L’AD Beppe Marotta ha parlato su Dazn prima di Juventus-Inter. Il dirigente nerazzurro si è concentrato su Dybala nonché sulla stima nei confronti di Inzaghi

CIRCOSTANZE − Marotta sulla Joya: «Sarà una partita emozionante, spero sia un grande spot per il nostro calcio. Due squadre con grande blasone. Dybala? Evidente che la circostanza lo porta accanto a me. Non possono assolutamente entrare nelle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo. Al momento abbiamo un reparto di attacco che soddisfa le nostre esigenze. Abbiamo anche giovani interessanti in giro per l’Europa. Dybala non ci tocca ma non è l’unico giocatore in scadenza alla Juventus così come all’Inter e in altre squadre».

FIDUCIA − Sul trend dell’Inter e su Inzaghi, così Marotta: «Oggi vediamo un percorso fino a gennaio quasi straordinario, nell’ultimo mese non corrisponde alle performance nostre. Fa parte del gioco, Inzaghi gode assolutamente della nostra stima. Continueremo con lui, certamente è stato criticato per i mancati risultati. Ma noi lo abbiamo valutato positivamente, ovviamente dobbiamo riprenderci».