Marotta: «Inter giocherà fino allo sfinimento! Ho un sogno ambizioso»

Marotta ha parlato prima del fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, partita valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma a San Siro alle ore 21. Si riparte dalla vittoria nerazzurra di Monaco per 2-1. Di seguito le sue riflessione pre-match, affidate a Prime Video

SOGNI – Giuseppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Bayern Monaco: «Come va ripagato questo entusiasmo? Andrebbe ripagato con il superamento del turno. Io credo che gli stessi tifosi sarebbero contenti ma credo che dagli stessi tifosi ci vorrà un grande supporto. Il nostro è un bel gruppo, con valori importanti, il senso di appartenenza è uno di quelli. Stasera sono sicuro che giocheranno fino a quando non potranno considerarsi sfiniti per regalare a tutti uno straordinario traguardo. Il regalo che vorrei in caso di semifinale? Sarebbe quello di arrivare davanti a tutti, quindi andare in finale e cercare di vincerla. Questo è un sogno, ma a volte i sogni si realizzano. Non mi accontento di poco, sono ambizioso perché credo che nello sport bisogna esserlo».