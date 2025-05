Marotta: «Inter due finali in tre anni, straordinario! 19 partite in più rispetto altri»

Il presidente Giuseppe Marotta nel giorno dell’open media-day in vista della finale di UEFA Champions League 2024-2025 tra Inter e PSG, ha tirato le somme di questa stagione positiva prima del gran finale. Il numero uno nerazzurro si è complimentato con l’allenatore e la squadra, oltre che col Napoli.

STAGIONE POSITIVA – Beppe Marotta analizza il campionato appena concluso e presenta la finale di Champions League complimentandosi con Simone Inzaghi: «Siamo all’atto finale della manifestazione calcistica più importante d’Europa. Siamo alla seconda finale in tre anni ed è un grande orgoglio parteciparvi. Questo è un premio per l’impegno profuso dall’allenatore, dallo staff e dalla proprietà, che è entrata un anno fa in maniera molto intelligente soprattutto nel momento in cui la loro presenza si è dimostrata costante. Anche oggi c’è con noi Katherine Ralph. La loro presenza è intelligente perché hanno saputo supportarci dal punto di vista della gestione, ma l’intelligenza è stata rappresentata nel momento in cui hanno confermato la loro presenza. Il ringraziamento va alla squadra, l’allenatore e lo staff e a tutti i miei colleghi. Abbiamo iniziato questa stagione sportiva con l’intento di fare qualcosa di grandioso, ci siamo riusciti perché arrivati a fare la seconda finale in tre anni è qualcosa di straordinario e irripetibile se andiamo a vedere gli ultimi anni. Ma non volevamo tralasciare tutte le altre competizione a cui abbiamo partecipato: in Coppa Italia siamo arrivati in semifinali. In campionato siamo arrivati a un centimetro dietro al Napoli, a cui facciamo i nostri complimenti. Abbiamo fatto 19 partite in più rispetto i nostri antagonisti in campionato. Questo significa che le energie spese sono state tante, in un contesto di una stagione dove l’energia psico-fisica ha un peso importante».

Inter in finale di Champions League con merito, facciamo la storia! Marotta carica l’ambiente

ATTO FINALE – Il presidente Marotta carica l’ambiente sottolineando la storia gloriosa nerazzurra: «Siamo l’Inter, l’Inter ha una storia: questa è la settima finale che disputerà. Ci vogliamo essere da protagonisti e come dico spesso: nello sport non bisogna essere arroganti, perché non porta da nessuna parte, ma ambiziosi. Perché l’ambizione è sinonimo di sento di appartenenza, di voler vincere e di accettare le sfide. Sfidiamo un club di grande caratura e possibilità finanziaria, ma noi siamo all’altezza del ruolo e sappiamo che possiamo giocarcela da protagonisti. Il percorso che abbiamo fatto è stato pieno di difficoltà, ma con merito ci siamo arrivati. Spero che sia uno spot per il nostro movimento calcistico, ancora una volta rappresentanti del nostro movimento calcistico. Auspico che sia una serata bellissima da coronare al meglio per la nostra società e i nostri tifosi».