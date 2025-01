Marotta: «Inter deve condurre la partita. Thuram? Sostituito a dovere»

Giuseppe Marotta si è pronunciato nel pre-partita di Inter-Milan. Questo il commento da lui rilasciato in merito.

LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha parlato a Italia1 prima del fischio d’inizio tra i nerazzurri e il Milan. Questo il suo commento: «Per noi questo è il primo trofeo da conquistare. Nel nostro DNA abbiamo l’obiettivo di ottenere più trofei possibili. Il destino di queste partite dipende da noi e dai nostri avversari, consapevoli che il nostro spirito sarà sempre lo stesso. Abbiamo una rosa di 24 giocatori, titolari e co-titolari, per cui chi sostituirà Thuram farà il possibile per rispettare il concetto di ‘sostituzione’. La squadra non deve dipendere da un solo calciatore, bensì dal collettivo. Dal punto di vista motivazionale, la vittoria contro la Juventus ha dato molta motivazione al Milan, lo ha galvanizzato dal punto di vista dell’energia. Dopodiché, la gara dobbiamo condurla noi, al di là degli atteggiamenti tecnici e tattici dei rossoneri. La gestione di questa partita sta a noi».

Marotta sul possibile ‘primo traguardo’ da Presidente dell’Inter

PRIMA VOLTA – Marotta sogna di conquistare il suo primo successo da Presidente dell’Inter. Forte la carica emotiva con cui il numero uno nerazzurro guarda alla sfida: «Il primo trofeo da Presidente mi emozionerebbe. Conquistarlo non è facile, ma per me sarebbe doppiamente emozionante».