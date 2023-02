Marotta: «Inter, col Porto test importante! Lukaku? Siamo fiduciosi»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Inter-Porto, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

DETERMINATI – Queste le parole di Marotta: «Io credo che in questo turno sono coinvolte squadre che hanno una caratura europea. Per noi è un test importante, se guardiamo il passato recente di questa squadra ha eliminato squadre italiane. Siamo motivati, determinati, sono certo che faremo una bella partita. Scelte di Inzaghi? Lukaku ha 103 kg da portare sulle spalle, deve essere al 100% e non lo è ancora. Sta recuperando la forma migliore, credo che l’allenatore sia l’unico in grado di poterne valutare l’efficienza. Oramai si gioca 100 minuti, nell’economia della gara, anche i co-titolari possono essere importanti. Mondiale un altro condizionamento di questa anomala stagione, a mio giudizio ha condizionato la ripresa. Partecipare ad una manifestzione del genere ha un coinvolgimento psicofisico. Alcuni ne risentono. Lukaku ha avuto un infortunio, ha partecipato al Mondiale quasi da comparsa. Siamo a metà stagione, non è riuscito a dare ciò che ci aspettavamo. Ma siamo fiduciosi per questo finale di stagione».

ANALISI – Marotta analizza il diverso andamento dell’Inter, fra coppa e campionato: «Inter migliore in coppa che in campionato? Io credo che sia legato al fatto che l’approccio è quello ogiussto. IN queste partite c’è una partecipazione adrenalinica maggiore. Noi dobbiamo crescere, dobbiamo risolvere il problema ed avere performance che siano sinonimo di continuità che nelle competizioni europee».