Marotta: «Inter ambiziosa, ora continuare! Più bravi sul triennio, un impegno»

Marotta, Amministratore Delegato dell’area sportiva dell’Inter, commenta la stagione al canale tematico ufficiale della società. Da parte sua alcuni punti certi anche sulla prossima.

RIPRENDERE DA VINCITORI – Giuseppe Marotta commenta la stagione dell’Inter: «Il bilancio è estremamente positivo, anche se c’è il rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta. Questo va dato merito agli avversari: sono stati più bravi quest’anno. Noi più bravi nel triennio con tre trofei: Inter ambiziosa che vuole continuare su questa strada. Merito ai giocatori, all’allenatore molto bravo, ai tifosi e al presidente Steven Zhang molto vicino a questa squadra. I tifosi? Il fatto di aver portato allo stadio un milione e duecentomila persone è grande. La presenza dei tifosi fa sì che questo club sia fra i più grandi del mondo. Abbiamo un impegno come dirigenti di rispettare questa fiducia e proseguire su questa strada che abbiamo ricominciato a intraprendere, nonostante sia un club storico con un palmarès ricco di successi. Non tocca altro che continuare su questa strada».